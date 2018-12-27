В Ярославской области заключенные исправительной колонии сделали горку для детей

СЕГОДНЯ 13:23 2018-12-27T13:23:34+03:00

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В Заволжском районе Рыбинска рядом с кадетским корпусом смонтировали большую деревянную горку. Ее сделали в исправительной колонии № 2.

Осужденные делали горку около месяца. Высота сооружения составляет три метра. Работники центра украсили подарок для детей символами 2019 года. Прокатиться на горке смогут все жители города.

Центр трудовой адаптации осужденных занимается деревообработкой, металлообработкой, производит товары народного потребления, а также продукты растительного и животного происхождения.

Уже несколько лет администрация Рыбинска, бизнес-структуры и представители областного УФСИН делают совместные проекты, которые помогают улучшить инфраструктуру города. В этом году горка сделана из материалов, предоставленных многолетним партнером ИК-2 – индивидуальным предпринимателем Алексеем Хватовым