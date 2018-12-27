2018-12-27T13:23:34+03:00
Общество

В Ярославской области заключенные исправительной колонии сделали горку для детей

Красочная конструкция украшена поросятами и снеговиками
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Фото: УФСИН России по Ярославской областиФото: УФСИН России по Ярославской области
Изменить размер текста:

В Заволжском районе Рыбинска рядом с кадетским корпусом смонтировали большую деревянную горку. Ее сделали в исправительной колонии № 2.

Осужденные делали горку около месяца. Высота сооружения составляет три метра. Работники центра украсили подарок для детей символами 2019 года. Прокатиться на горке смогут все жители города.

Центр трудовой адаптации осужденных занимается деревообработкой, металлообработкой, производит товары народного потребления, а также продукты растительного и животного происхождения.

Уже несколько лет администрация Рыбинска, бизнес-структуры и представители областного УФСИН делают совместные проекты, которые помогают улучшить инфраструктуру города. В этом году горка сделана из материалов, предоставленных многолетним партнером ИК-2 – индивидуальным предпринимателем Алексеем Хватовым

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области при пожаре в частном доме погибли два человека
Подробности массового ДТП с фурой на выезде из Брагино в Ярославле
«Ростелеком» начал строительство сетей по технологии GPON
В Ярославле наградили победителей конкурса «Лучший экспортер года»
В Ярославской области 31 декабря заканчивается сезон охоты на лосей
В Ярославском районе муж ограбил дачу своей жены
Массовое ДТП на выезде из Брагино в Ярославле: два человека в больнице
Прокуратура Ярославля обнаружила в букмекерской конторе игровые автоматы
В Ярославле в подъезде жилого дома установили электрическую платформу для жителей на инвалидных колясках
В Ярославской области женщина порезала гражданского мужа
На въезде в Ярославль образовалась огромная пробка из-за фуры
В Ярославле задержали москвича с героином в трусах
Ярославцы предлагают отказаться от выступления столичных звезд на Новый год
Чтобы цифра не влетела в копеечку: власти намерены контролировать цены на оборудование для цифрового телевидения
Погибли уже трое: мэрию Ярославля обязали поставить светофор на аварийном переходе
Ищут всей страной: след пропавшей девушки из Москвы ведет в Ярославль
Всероссийский Дед Мороз проведет праздник на Советской площади Ярославля
Руки прочь от урочища: в Ярославской области снесут дома, построенные на охраняемой природной территории