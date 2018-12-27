В Ярославле в подъезде жилого дома установили электрическую платформу для жителей на инвалидных колясках

СЕГОДНЯ 12:35 2018-12-27T12:35:03+03:00

Оснащение подъездов жилых домов такими платформами облегчит жизнь людям с инвалидностью и поможет им жить полной жизнью Фото: Правительство Ярославской области

В города началась активная работа по повышению доступности среды для людей с ограниченными возможностями

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Сегодня, 26 декабря, в подъезде дома №1 на проезде Доброхотова заработал электрический подъёмник, который будет помогать жителям с ограниченными возможностями добираться до лифта.

Установку таких платформ в городе начали в этом году. Первая конструкция была смонтирована во Фрунзенском районе. Подъёмник на Доброхотова – это второй шанс выйти на улицу людям на инвалидных колясках.

– Разработана также проектная документация на установку электрических подъёмников на Речном вокзале, — прокомментировал ситуацию директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Сергей Ивченко.

Сейчас в Ярославле создана специальная комиссия для обследования жилых домов, где живут люди, которые имеют трудности с передвижениями. В настоящее время имеется 50-60 актов обследования мест, где нужна адаптация.

Оснащение подъездов жилых домов такими платформами облегчит жизнь людям с инвалидностью и поможет им жить полной жизнью.

Жители дома на проезде Доброхотова отметили, что в подъезде проживают четыре человека с ограниченными возможностями, и электрическая подъемная платформа оказалась для них настоящим спасением.

— Раньше я всё время сидел дома и со светлой завистью смотрел на гуляющих. 26 декабря для меня стало границей между «до» и «после». Очень рад, что могу сейчас выйти самостоятельно на улицу, полноценно жить, а не доживать. Пандус сделан с умом и главное — крепко, — делится эмоциями житель дома Николай Бритвич.

Стоимость конструкции составила около 100 тысяч рублей. Установить платформу помог фонд «Барьерная среда».

Управляющая компания и администрация Заволжского района оборудовала подъезд дома пандусом.

Работа по повышению доступности среды продолжается.