В Ярославской области женщина порезала гражданского мужа

СЕГОДНЯ 12:03 2018-12-27T12:03:24+03:00

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В мае этого года 40-летняя женщина была в своем доме в Ростовском районе. Сначала она выпивала, а потом стала ругаться со своим сожителем. Словестная перепалка переросла в конфликт и в руках гражданской жены оказался нож. Им женщина ударила мужчину в грудь.

Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Расследование провел районный отдел полиции.

В суд ростовчанка пришла с повинной, а потом созналась во всем, что сделала и раскалялась. Женщина возместила гражданскому мужу моральный ущерб. Суд также учел противоправное поведение потерпевшего во время конфликта. Было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в силу