На въезде в Ярославль образовалась огромная пробка из-за фуры

СЕГОДНЯ 11:55 2018-12-27T12:00:10+03:00

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Утром 27 декабря ярославцы встали в огромную пробку на въезде в город, в районе моста на Карабиху. По предварительной информации, причиной затора стала авария с участием фуры. ДТП случилось около 6 часов.

- Водитель еврофуры, двигаясь из Москвы, перед ремонтным путепроводом не справился с управлением и наехал на водоналивные барьеры, перекрыв движение, – сообщили в пресс-службе упрдор «Холмогоры».

Фото: Наталья Флегонтова.

По информации дорожников, пострадавших не было. Движение было восстановлено примерно через час.

Между тем, в Ярославле прокуратура обязала мэрию поставить светофор у перехода, где уже погибло трое пешеходов.