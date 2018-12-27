2018-12-27T12:00:10+03:00
Происшествия

На въезде в Ярославль образовалась огромная пробка из-за фуры

Авария произошла утром 27 декабря
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: Упрдор "Холмогоры".Фото: Упрдор "Холмогоры".
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Утром 27 декабря ярославцы встали в огромную пробку на въезде в город, в районе моста на Карабиху. По предварительной информации, причиной затора стала авария с участием фуры. ДТП случилось около 6 часов.

- Водитель еврофуры, двигаясь из Москвы, перед ремонтным путепроводом не справился с управлением и наехал на водоналивные барьеры, перекрыв движение, – сообщили в пресс-службе упрдор «Холмогоры».

Фото: Наталья Флегонтова.

Фото: Наталья Флегонтова.

По информации дорожников, пострадавших не было. Движение было восстановлено примерно через час.

Между тем, в Ярославле прокуратура обязала мэрию поставить светофор у перехода, где уже погибло трое пешеходов.

Фото: Наталья Флегонтова.

Фото: Наталья Флегонтова.

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