В Ярославле задержали москвича с героином в трусах
35 граммов наркотического вещества молодой человек положил в нижнее бельё
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На Московском проспекте оперативники задержали 25-летнего москвича. Он перевозил героин в трусах. 15 пакетов с веществом отправили на экспертизу. Это оказался героин весом 35 граммов.
Следственный комитет Красноперекопского района возбудил уголовное дело. Молодой человек задержан. В настоящее время избирается мера пресечения.
Напомним, на днях 22-летнего жителя Ярославской области задержали с килограммом московской "соли". Парень организовал наркотрафик из столицы, чтобы делать закладки в регионе. С "поставщиком" он познакомился в интернете.