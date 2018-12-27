Ярославцы предлагают отказаться от выступления столичных звезд на Новый год

СЕГОДНЯ 09:36 2018-12-27T09:36:09+03:00

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Ярославец Егор Жарков создал на популярном сайте петицию об отказе от выступления столичных звезд на Новый год в городе. Адресовал он свое обращение мэру Ярославля Владимиру Волкову и губернатору региона Дмитрию Миронову.

- Настоящей петицией мы жители города Ярославля отказываемся от выступления дорогостоящих московских звезд в новогоднюю ночь. Тем самым, мы просим вас, те деньги, которые были выделены из бюджета на выступления данных звёзд направить на благотворительность. А именно в первую очередь на помощь больным детям и одиноким пенсионерам города Ярославля и области,которые живут на грани выживания. Сделайте подарок больным детям, дайте им шанс на выздоровление и помогите одиноким пенсионерам. Данные миллионы будут им куда важнее. Начнём новый год с добрых дел! - пишет Егор.

При этом он считает, что такой пример будет показателен для всей России, он покажет, что настоящие чудеса в новый год, действительно, случаются. Петиция была создана 26 декабря. На утро 27 декабря ее подписали уже более 300 человек.

Напомним, сначала планировалось, что в Новый год на Советской площади Ярославля спеть рэпер Мот. За концерт ему должны были заплатить 3 миллиона рублей. Потом по семейным обстоятельствам певец отказался от выступления. Вместо него развлекать ярославцев будет «Burito». В правительстве отметили, что деньги на развлечения идут не из казны города и области, а из внебюджетных источников.