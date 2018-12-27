Чтобы цифра не влетела в копеечку: власти намерены контролировать цены на оборудование для цифрового телевидения

СЕГОДНЯ 09:00 2018-12-27T09:00:02+03:00

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11 февраля Ярославская область перейдет на цифровое телевещание, а аналоговые каналы отключат. Если ваш телевизор старше 2012 года и не поддерживает формат DVB-T2, то для приема цифрового сигнала может потребоваться дополнительное оборудование.

– Нам важно, чтобы все жители региона смогли подготовиться к переходу и при необходимости приобрести телевизионные приставки. Они будут продаваться и в магазинах, и в отделениях почтовой связи, сеть которых охватывает всю территорию региона, в том числе самые отдаленные и труднодоступные населенные пункты, - отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.

Власти прогнозируют, что население будет тянуть с приобретением оборудования до последнего и самый большой спрос на приставки появится в первые три дня после отключения аналогового вещания. Торговым сетям рекомендовано обеспечить наличие товара в необходимых количествах. При этом в первом полугодии 2019 года органы власти будут отслеживаться цены на оборудование, чтобы не допустить необоснованного повышения стоимости приставок.

Памятка по переводу телевизоров с аналогового на цифровое вещание будет размещена на сайте правительства региона. По вопросам подключения цифрового телевещания уже можно обращаться по бесплатному номеру круглосуточной горячей линии: 8-800-220-20-02. Помогать пожилым людям с подключением цифрового телевидения будут волонтеры.