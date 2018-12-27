Погибли уже трое: мэрию Ярославля обязали поставить светофор на аварийном переходе

СЕГОДНЯ 07:43 2018-12-27T09:05:27+03:00

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Мэрию Ярославля обязали поставить светофор на аварийном участке Ленинградского проспекта - недалеко от выезда из города, напротив СНТ «Текстильщик-2». Сейчас там находится нерегулируемый пешеходный переход и остановка общественного транспорта.

- Движение транспорта на данном участке проспекта очень интенсивное, проспект имеет по две полосы для движения в каждую сторону. За 2017 и 2018 год здесь произошло четыре ДТП - наезды машин на пешеходов, которые переходили дорогу по зебре. В результате которых один человек получил ранения, три погибли, - сообщили в прокуратуре Ярославля.

По требованию прокуроров суд возложил на мэрию города обязанность в течение года оборудовать указанный участок дороги светофорами. Решение суда в законную силу не вступило.