2018-12-27T09:05:27+03:00
Общество

Погибли уже трое: мэрию Ярославля обязали поставить светофор на аварийном переходе

Опасный для пешеходов участок находится на Ленинградском проспекте
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На Ленинградском проспекте Ярославля требуют поставить новый светофор. Фото: Яндекс-карты.На Ленинградском проспекте Ярославля требуют поставить новый светофор. Фото: Яндекс-карты.
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Мэрию Ярославля обязали поставить светофор на аварийном участке Ленинградского проспекта - недалеко от выезда из города, напротив СНТ «Текстильщик-2». Сейчас там находится нерегулируемый пешеходный переход и остановка общественного транспорта.

- Движение транспорта на данном участке проспекта очень интенсивное, проспект имеет по две полосы для движения в каждую сторону. За 2017 и 2018 год здесь произошло четыре ДТП - наезды машин на пешеходов, которые переходили дорогу по зебре. В результате которых один человек получил ранения, три погибли, - сообщили в прокуратуре Ярославля.

По требованию прокуроров суд возложил на мэрию города обязанность в течение года оборудовать указанный участок дороги светофорами. Решение суда в законную силу не вступило.

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