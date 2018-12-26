Всероссийский Дед Мороз проведет праздник на Советской площади Ярославля

СЕГОДНЯ 19:40 2018-12-26T19:40:43+03:00

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Всероссийский Дед Мороз 27 декабря проведет праздник на Советской площади Ярославля. Он приехал в город в рамках акции канала НТВ. В первую очередь Дед Мороз посещает детей, которые особенно нуждаются в его поддержке. Например, в Ярославле главный новогодний волшебник навестил воспитанников социального реабилитационного центра «Медвежонок», детского дома «Чайка».

— Мы приходим к тем, кому в первую очередь нужна помощь: ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с особенностями развития и здоровья, — пояснил Дед Мороз. — Нам приходит огромное количество писем, как бумажных, так и электронных: более трёх миллионов. Из Ярославля пришло около 20 тысяч.

Тех, кого Дед Мороз не посетил лично, смогут сами прийти к нему в гости. Праздник на Советской площади начнется в 14 часов.