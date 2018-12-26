2018-12-26T18:57:47+03:00
Общество

Руки прочь от урочища: в Ярославской области снесут дома, построенные на охраняемой природной территории

Незаконные постройки нашли в Угличском районе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Урочище Алтыново освободят от незаконных построек.Урочище Алтыново освободят от незаконных построек.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области снесут дома, построенные на охраняемой природной территории - памятнике природы регионального значения «Урочище Алтыново» в Угличском районе. Незаконные строения во время рейда обнаружили сотрудники областного Центра охраны окружающей среды.

– Региональным законодательством установлены ограничения хозяйственной деятельности для особо охраняемых природных территорий, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Обнаруженные объекты были возведены без обязательного проведения государственной экологической экспертизы и получения разрешения на строительство.

В правительстве Ярославской области отметили, что с начала года зафиксировано более 60 нарушений использования особо охраняемых природных территорий, наложено штрафов на сумму более 1,6 миллиона рублей.

Досье «КП-Ярославль»

Урочище Алтыново отличает живописный природный моренно-ледниковый ландшафт. В окрестностях памятника природы растут дуб и клен, встречаются крупные валуны. Культурно-историческую ценность представляет стоянка эпохи палеолита. Кроме памятника природы в поселке Алтыново расположен известный санаторий «Углич».

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