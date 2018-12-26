В Рыбинске женщина ножом ранила пенсионерку

СЕГОДНЯ 18:41 2018-12-26T18:41:31+03:00

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В Рыбинске задержали 32-летнюю женщину, которая ранила 55-летнюю пенсионерку. По информации Следственного управления МУ МВД России «Рыбинское», конфликт между дамами произошел в гостях у общего знакомого. Мужчина собрал в своей квартире трех знакомых женщин. Компания выпивала, но внезапно между двумя гостьями случился конфликт. Одна из них схватила нож и пырнула им соперницу.

- Пострадавшую женщину госпитализировали в городскую больницу. По заключению медиков, ее здоровью причинен тяжкий вред, - добавили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Нападавшая призналась в содеянном. Теперь ей грозит до 10 лет заключения.