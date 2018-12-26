В Ярославской области определен победитель рейтинга районов, который получит 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:06 2018-12-26T17:06:23+03:00

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В Ярославле, 26 декабря прошло расширенное заседание Правительства Ярославской области, на котором подвели итоги проекта «Рейтинг-76». Конкурс был создан по решению губернатора Ярославской области в 2017 году. Главной задачей проекта является дополнительная мотивация органов местного самоуправления на более эффективную работу, ведь за первое место в рейтинге району положен грант в 20 миллионов рублей.

-Победителем и обладателем гранта второй раз подряд стал Угличский муниципальный район, - сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области. - Победителем в номинации «Прорыв года – 2018» стал Рыбинский муниципальный район. Он получил 10 миллионов рублей.

Помимо этого, еще четыре муниципальных образования Ярославской области получили гранты по 5 миллионов рублей. Среди них есть и Ярославль, правительство области отметило столицу Золотого кольца за создание благоприятного делового климата.