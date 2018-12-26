2018-12-26T16:06:56+03:00
Происшествия

В Ярославле мошенница представилась соцработником и украла у бабушки 116 тысяч рублей

Женщина пообещала пенсионерке социальную выплату и проникла в квартиру
Екатерина РЯБЦЕВА
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82-летнаяя пенсионерка открыла дверь незнакомой женщине. Мошенница сказала, что она соцработник, а бабушке положена социальная выплата в тысячу рублей. Она достала поддельные 5 тысяч, сделанные «Банком приколов» и сказала, что нужна сдача в 4 тысячи. Пожилая женщина пошла в своё укромное место, где хранились сбережения и принесла нужную сумму. Когда гостья вышла, бабушка не досчиталась 116 тысяч рублей.

Обманутая пенсионерка написала заявление в полицию Красноперекопского района и уточнила, как выглядела мошенница. По описанию женщине на вид около сорока, маленький рост – 150 см, славянская внешность. Одета в темно-синее пальто, шапка светло-серого цвета.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. Идёт расследование.

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