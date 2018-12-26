2018-12-26T15:56:25+03:00
Общество

На праздники в Ярославле не осталось ни одной свободной гостиницы

С каждым годом желающих посетить столицу Золотого кольца становится всё больше
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославль и другие города нашей области в новогодние каникулы особенно привлекательны для гостей.

– На новогодние праздники большинство гостиниц Ярославии уже традиционно имеют стопроцентную загрузку. Отельеры отмечают, что в этом году, в том числе и в «низкий» сезон, загрузка гостиниц выросла на 20 процентов, – прокомментировала ситуацию директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова.

На сегодняшний день в регионе работает 261 отель, а номерной фонд составляет более 18 тысяч мест.

В этом году в Ярославской области открылось 5 гостиниц, 3 из них в Переславле-Залесском. Также новые комплексы появились в Мышкине и Некрасовском районе. 430 номеров готовы радовать своих посетителей.

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