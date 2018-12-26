2018-12-26T15:47:27+03:00
Общество

В Рыбинске появилась интерактивная карта площадок для сбора мусора

С помощью карты можно получить необходимую информацию о вывозе и сборе отходов
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске создали интерактивную карту, на которой указаны все контейнерные площадки для сбора мусора. Любой житель города с помощью карты сможет найти ближайшую к своему дому мусорную площадку. Сейчас проект находится на стадии разработки, но уже совсем скоро с помощью карты можно будет узнавать и расписание вывоза мусора.

-В настоящее время на официальном сайте администрации уже размещены графики вывоза ТКО и крупногабаритного мусора, списки организаций-перевозчиков и территорий, которые они обслуживают, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. - Сейчас все эти данные соединяют на единой интерактивной карте.

Помимо этого, в дальнейшем планируется добавить в карту информацию о компании-перевозчике отходов. С помощью приложения рыбинцы также смогут оперативно жаловаться на нарушения, связанные с вывозом мусора.

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