В Рыбинске появилась интерактивная карта площадок для сбора мусора
В Рыбинске создали интерактивную карту, на которой указаны все контейнерные площадки для сбора мусора. Любой житель города с помощью карты сможет найти ближайшую к своему дому мусорную площадку. Сейчас проект находится на стадии разработки, но уже совсем скоро с помощью карты можно будет узнавать и расписание вывоза мусора.
-В настоящее время на официальном сайте администрации уже размещены графики вывоза ТКО и крупногабаритного мусора, списки организаций-перевозчиков и территорий, которые они обслуживают, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. - Сейчас все эти данные соединяют на единой интерактивной карте.
Помимо этого, в дальнейшем планируется добавить в карту информацию о компании-перевозчике отходов. С помощью приложения рыбинцы также смогут оперативно жаловаться на нарушения, связанные с вывозом мусора.