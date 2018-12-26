2018-12-26T15:43:08+03:00
Происшествия

В Ярославской области полиция задержала мужчину, который украл ночью алкоголь из магазина

Похититель кидался бутылками в продавщицу, которая пыталась его остановить
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина не смог купить спиртное после 23 часов и решил просто украсть пару бутылочекМужчина не смог купить спиртное после 23 часов и решил просто украсть пару бутылочекФото: Роман Рыжиков
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В Переславле-Залесском мужчина ночью зашёл в магазин и хотел купить выпить, но продавщица отказалась пробивать алкоголь, ведь это запрещено законом. Он не растерялся, схватил несколько бутылок горячительного и убежал. Женщина попыталась догнать беглеца. Грабитель развернулся и кинул в неё одну из бутылок...

На беду любителя спиртного, в магазине находились камеры наблюдения. С помощью них полицейские нашли и задержали ночного посетителя. 25-летний житель Переславля-Залесского теперь будет отвечать за свои действия перед законом. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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