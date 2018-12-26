2018-12-26T14:48:53+03:00
Общество

В Ярославле после Нового года увеличится размер пособия по безработице

Специалисты службы занятости готовы оказать консультационную помощь
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 января ярославцы предпенсионного возраста смогут получать максимальное пособие в 11280 рублей. Остальные жители – до 8000 рублей. На сегодняшний день пособие составляет 4900 рублей.

Предпенсионным считается возраст за 5 лет до наступления пенсии. Если ярославцы предпенсионного возраста оказались безработными, но на последнем месте работы числились не меньше, чем 26 недель, то 3 месяца они будут получать 75% среднемесячной зарплаты. Следующие 4 месяца – 60% от заработка, а далее – 45%. Пособие можно получать не более 12 месяцев.

Минимальный размер пособия для любых категорий составит 1500 рублей. Сейчас эта сумма – 850 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рыбинске летучая мышка заснула в подъезде и стала «сенсацией»
Ввоз мусора из Москвы на полигон «Скоково» закончится 31 декабря
В Ярославле случайный гость избил хозяина квартиры и украл деньги
В Ярославле планируется открытие региональных центров общественного здоровья
В Ярославле за год демонтировали 480 незаконных рекламных конструкций
Директором ярославского Волковского театра назначен Алексей Туркалов
Ревнивый ярославец осужден за то, что порезал знакомого своей жены
22-летний ярославец снял золотое кольцо с пальца знакомой и «потерял» его в ломбард
В Ярославской области появилось 11 новых школьных автобусов
В Ярославской области полицейские нашли браконьера, убившего беременную лосиху
Депутат ярославского муниципалитета хочет отомстить за выброшенную на улицу собаку
Рождественский подарок «Ярославич» уступил французу из Красноярска