В Ярославле после Нового года увеличится размер пособия по безработице

СЕГОДНЯ 14:48 2018-12-26T14:48:53+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 января ярославцы предпенсионного возраста смогут получать максимальное пособие в 11280 рублей. Остальные жители – до 8000 рублей. На сегодняшний день пособие составляет 4900 рублей.

Предпенсионным считается возраст за 5 лет до наступления пенсии. Если ярославцы предпенсионного возраста оказались безработными, но на последнем месте работы числились не меньше, чем 26 недель, то 3 месяца они будут получать 75% среднемесячной зарплаты. Следующие 4 месяца – 60% от заработка, а далее – 45%. Пособие можно получать не более 12 месяцев.

Минимальный размер пособия для любых категорий составит 1500 рублей. Сейчас эта сумма – 850 рублей.