2018-12-26T14:41:52+03:00
Дом. Семья

В Рыбинске летучая мышка заснула в подъезде и стала «сенсацией»

Пока одни называют ее «Дракулой», другие хотят приручить
Роман Рыжиков
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Фото:Подслушано в Рыбинске / vk.comФото:Подслушано в Рыбинске / vk.com
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В подъезде дома № 38 по улице Плеханова в Рыбинске в зимнюю спяку впала летучая мышка. Зверек нашел теплое место и тут же стал «сенсацией» для местных жителей и даже для некоторых СМИ.

Фото рукокрылой гостьи жители дома выложили в соцсети, подарив людям новый повод для обсуждения. Так, кто-то выразил желание приручить мышку, а кто-то предложил использовать спящее животное вместо елочной игрушки.

Главное, чтобы ее никто не выбросил на улицу, там она погибнет от холода. С приходом весны и оттепели, мышка выйдет из спячки и найдет себе новый дом. Для человека она не представляет никакой опасности

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