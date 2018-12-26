2018-12-26T14:12:28+03:00
Общество

Ввоз мусора из Москвы на полигон «Скоково» закончится 31 декабря

Договор заканчивается, а его пролонгация не предусмотрена
Екатерина РЯБЦЕВА
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Договор предусматривал утилизацию в 200 тысяч тонн, а из Москвы в наш регион прибыло только около 103 тысячДоговор предусматривал утилизацию в 200 тысяч тонн, а из Москвы в наш регион прибыло только около 103 тысячФото: Правительство Ярославской области
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31 декабря заканчивается договор на ввоз твердых бытовых отходов на полигон «Скоково». Он был заключен между столичным «Экотехпромом» и ярославским предприятием.

Генеральный директор АО «Скоково» Константин Симонов отметил, что в Ярославль завезли в два раза меньше мусора, чем планировалось. Договор предусматривал утилизацию в 200 тысяч тонн, а из Москвы в наш регион прибыло около 103 тысяч. Этот объем отходов – лишь 2% от остаточной вместимости полигона.

Симонов также сказал, что нарушений договоренности со стороны ГУП «Экотехпром» не было. Спецтехника прибывала в город со специальными тентами, груз проходил радиационный контроль.

После того как договор на ввоз отходов закончит своё действие, мусоровозы с московскими регистрационными знаками продолжат свою работу в Ярославском регионе. Их будет использовать компания «Хартия», работающая в сфере обращения с отходами, а также подрядные организации, занимающиеся вывозом твёрдого мусора: «Коксохиммонтаж-Волга», «Экотранс-Сервис», «Экопром», «Строймонтаж».

В текущем году на полигоне «Скоково» усилена охрана и радиационный контроль отходов, установлена система видеонаблюдения. Теперь онлайн-трансляцию с полигона можно смотреть в круглосуточном режиме.

Директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков поделился, что в настоящее время идёт разработка современной и экологически безопасной системы очистки фильтрата. Помимо этого, обновлена спецтехника, работающая на полигоне.

Финансирование вывоза мусора из Москвы в Ярославль прошло за счет межбюджетного трансферта. Оно составило 500 миллионов рублей. Реализация экологических проектов обойдется в 320 миллионов рублей и повысит экологическую безопасность региона.

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