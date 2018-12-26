В Ярославле случайный гость избил хозяина квартиры и украл деньги
Ограбление случилось во Фрунзенском районе
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В полицию Ярославля олбратился 35-летний житель Фрунзенского района и рассказал, что в собственной квартире кто-то побил его и украл деньги 800 рублей. Сумма небольшая - всего 800 рублей. Но такой обиды мужчина простить не смог...
Оказалось, что накануне драки он выпивал с едва знакомым "другом", 34-летним местным жителем. Случился конфликт интересов, агрессивный гость избил хозяина квартиры и прихватил деньги.
Полиция возбудила уголовное дело по факту грабежа. Вор будет заключен под стражу.