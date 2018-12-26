В Ярославле планируется открытие региональных центров общественного здоровья

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-26T13:19:41+03:00

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В нашем городе планируется открытие регионального центра общественного здоровья. Он будет базироваться на областном центре медицинской профилактики. Подобные проекты запустятся ещё в двух муниципальных районах.

Идея стала общеизвестной на заседании областного Координационного совета по демографической политике и формированию здорового образа жизни

– Основная задача таких центров – популяризация здорового образа жизни и профилактика заболеваний, – отметил заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов.

Медицинские профилактические мероприятия в рамках разработанных программ будут проходить в ярославских учебных заведениях и на предприятиях города.

В центрах жители смогут сделать скрининги, которые выявляют факторы риска заболеваний.

Давлетов уверен, что на 2024 год в центры общественного здоровья, специализированные кабинеты и отделения медпрактики будут обращаться не менее 170 тысяч ярославцев ежегодно.

Начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова считает, что цели поставлены очень амбициозные.

– В 2024 году естественная убыль населения в Ярославской области должна сократиться в 1,8 раза, суммарный коэффициент рождаемости должен увеличиться на 0,12, а продолжительность жизни – на 5,3 года, – сказала Башмашникова.

Есть и другие проекты, связанные с демографией региона. Их обсудили на заседании Координационного совета. Проекты касаются укрепления общественного здоровья, развитие спорта в Ярославской области, образования детей в возрасте до 3 лет, а также поддержку людей старшего поколения