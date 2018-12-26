В Ярославле за год демонтировали 480 незаконных рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-26T11:46:51+03:00

На сегодняшний день в области разместить рекламу можно в 1706 местах

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За 2018 год в Ярославле и области было незаконно установлено более 800 рекламных конструкций. 480 из них успешно демонтированы. Также правительство области навело рекламный порядок в полосе отвода и придорожной полосе трассы М8.

Директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов считает, что главной задачей на текущий год стало создание единой политики размещения наружной рекламы.

В минувшую субботу на проспекте Октября были демонтированы незаконные рекламные конструкции. Три баннера сняли с фасада здания Ольгинского приюта, который является объектом культурного наследия. Никто не согласовал размещение данной рекламы на этом месте. Владелец рекламных щитов получил предписания и имел в запасе 30 дней для демонтажа, но такую возможность упустил.

Недавно в Ярославской области была создана специальная комиссия, которая курирует размещение рекламы в регионе и выдает соответствующие разрешения на установку или эксплуатацию конструкций, а также включение рекламных локаций в областную схему. Помимо этого установлен стандарт видов рекламных конструкций.

На Геопортале Ярославского региона ГИС-76 можно узнать, где законно размещать рекламу. Всего в области насчитывается 1706 точек.

В августе и сентябре в городе состоялись электронные аукционы, где можно было получить право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, учитывая новый формат размещения. На аукционе было 10-15 лотов в виде рекламных конструкций 3 на 6 метров. Сумма каждого лота в процессе аукциона возросла примерно в 3 раза от начальной цены. В бюджет города поступило более 20 миллионов рублей.