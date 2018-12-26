Ревнивый ярославец осужден за то, что порезал знакомого своей жены

СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-26T14:20:36+03:00

Он не знал, что супруга тайно развелась с ним незадолго до этого

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Житель Дзержинского района Ярославля приревновал свою 31-летнюю жену. Семья жила вместе с двумя детьми. Но в августе этого года случилась беда. Летним вечером муж увидел, как за его женщиной на машине заехал молодой человек. Ревность вспыхнула мгновенно, и мужчина 8 раз ударил соперника ножом в заднюю поверхность груди и в поясницу. 28-летний знакомый женщины получил тяжелые повреждения.

Оказалось, что жена тайно развелась с ревнивцем незадолго до поножовщины.

Полиция возбудила уголовное дело. 54-летний мужчина ранее судим не был. Он активно помогал следствию в расследовании дела и признал свою вину в полном объеме.

Суд назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но приговор пока не вступил в силу.