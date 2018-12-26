22-летний ярославец снял золотое кольцо с пальца знакомой и «потерял» его в ломбард

СЕГОДНЯ 11:07 2018-12-26T11:07:52+03:00

Молодой человек заверил подругу, что колечко закатилось за холодильник, а сам ушел с драгоценностью в кармане Фото: Роман Рыжиков

Женщина поверила, что ее друг просто обронил кольцо где-то в квартире

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32-летняя жительница Пятерки обратилась в полицию с заявлением о краже золотого кольца. Подозреваемого долго искать не пришлось – женщина даже рассказала, кто именно снял с ее руки украшение.

В гостях у ярославны был 22-летний парень. Молодой человек приметил кольцо на руке и под каким-то предлогом снял его, а потом вышел из комнаты. Когда вернулся, кольца в руках не было. Он сказал своей знакомой, что драгоценность упала за холодильник. Вскоре гость пошел домой.

Оставшись одна, хозяйка квартиры стала искать ювелирное украшение, но поиски были напрасными...Когда сотрудники полиции нашли воришку, он во всём сознался рассказал, что уже продал кольцо за 3 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».