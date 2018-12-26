В Ярославской области появилось 11 новых школьных автобусов

СЕГОДНЯ 10:38 2018-12-26T10:38:51+03:00

Школьные автобусы будут возить детей в Ростовском, Некрасовском, Любимском и Ярославском районах, а также в Рыбинске и Переславле-Залесском Фото: Правительство Ярославской области

Они приобретены на средства из федерального бюджета

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Во вторник, 25 декабря, ученики Семеновской школы получили новенький автобус «Форд». Теперь школьники смогут безопасно передвигаться на расстояние 145 километров. Дети ездят в школу из деревни Менчаково.

«Форд» оборудован 21 местом и оснащен современным навигационным оборудованием.

– Сегодня это жизненная необходимость, – считает заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.

Также в «Фордах» установлена система ГЛОНАС/GPS и оранжевые проблесковые маячки.

Всего в этом году область приобрела 11 автобусов, а в прошлом – четыре. Все они куплены на деньги из федерального бюджета.

Школьные автобусы будут возить детей в Ростовском, Некрасовском, Любимском и Ярославском районах, а также в Рыбинске и Переславле-Залесском.

– В нашей школе учатся 68 детей, больше половины из которых живут далеко и добираются на занятия на транспорте, – говорит директор школы Ирина Безворотная.

В учебном заведении уже есть три автобуса, но один часто сломается и требует капитального ремонта