В Ярославской области появилось 11 новых школьных автобусов
Во вторник, 25 декабря, ученики Семеновской школы получили новенький автобус «Форд». Теперь школьники смогут безопасно передвигаться на расстояние 145 километров. Дети ездят в школу из деревни Менчаково.
«Форд» оборудован 21 местом и оснащен современным навигационным оборудованием.
– Сегодня это жизненная необходимость, – считает заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.
Также в «Фордах» установлена система ГЛОНАС/GPS и оранжевые проблесковые маячки.
Всего в этом году область приобрела 11 автобусов, а в прошлом – четыре. Все они куплены на деньги из федерального бюджета.
Школьные автобусы будут возить детей в Ростовском, Некрасовском, Любимском и Ярославском районах, а также в Рыбинске и Переславле-Залесском.
– В нашей школе учатся 68 детей, больше половины из которых живут далеко и добираются на занятия на транспорте, – говорит директор школы Ирина Безворотная.
В учебном заведении уже есть три автобуса, но один часто сломается и требует капитального ремонта