В Ярославской области полицейские нашли браконьера, убившего беременную лосиху

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-26T10:35:32+03:00

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В лесу недалеко от деревни Ченцово работник охотничьего хозяйства нашел убитую беременную лосиху. Он позвонил в полицию и рассказал о своей находке. Сотрудники отыскали охотника. 39-летний житель Костромской области сознался, что охотился в Некрасовском районе, где и ранил животное. Но найти лосиху он не сумел и оставил это дело.

Полицейские нашли у браконьера ружье и патроны, они были легальны. Сотрудники изъяли всё и завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Мужчина согласился возместить ущерб охотничьему хозяйству в размере 400 тысяч рублей.