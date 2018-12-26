Депутат ярославского муниципалитета хочет отомстить за выброшенную на улицу собаку

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-26T09:29:39+03:00

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Депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Соколов поделился историей о том, как в его доме появился еще один четвероногий «член семьи». Мужчина с супругой приютили собаку, видимо, брошенную на трассе хозяевами.

- Эту девчонку какие-то нелюди выкинули между Кормилицино и Селифонтово, - рассказывает Дмитрий. – Она пролежала пару дней в канаве. С ошейником, поводком и подстилкой.

Собаке повезло, что ее заметили друзья депутата и увезли в Белкино. А уже оттуда она переехала к Дмитрию.

- Мы с женой не пройдем мимо такой дичи. У нее есть клеймо, и я найду тех, кто так поступил с ней. - говорит депутат.