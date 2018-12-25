2018-12-25T22:30:51+03:00
Спорт

Рождественский подарок «Ярославич» уступил французу из Красноярска

Команда Юрия Филиппова никак не может выбраться из психологической «ямы»
Виктор ПОЛЯК
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Вынесенный отдельно матч 10-го тура суперлиги «Ярославич» проводил во вторник в Рождество, которое в этот день отмечают в Европе. Понятно, что победа в этой игре стала бы рождественским подарком для выигравших. Но среди ярославцев игроков из Европы не было, тогда как у гостей был француз Марешаль, ставший одним из героев матча. Характерно, что каждый сет «Ярославич» начинал неплохо и даже уходил в отрыв, правда, небольшой. Но только в первом сете ярославцы смогли проявить характер и переломить положение, когда сибиряки серьезно вырвались вперед аж на 6 очков – 15:9. Удивительным образом ярославцы выдержали напряжение борьбы и дожали соперников в концовке. Однако этот первый успех оказался для подопечных Юрия Филиппова и последним. В трех следующих сетах ярославцы к концовкам словно опускали руки перед упрямыми гостями. Правда, Марешаль у гостей был силен по всем элементам волейбола. Для «Ярославича» как раз беда в том, что в команде так и не находится игрока, который может в сложные минуты взять игру на себя и завести этим партнеров. Мастерство в атаке проявляется при завершениях, а с этим у ярославцев до идеала далековато. И то, что в защите «Ярославича» надежен либеро Соколов, не прибавляет очков. Вот французский легионер «Енисея» таким заводилой был, что и привело его самого к рождественскому подарку, а его команду – к победе «Ярославич» - «Енисей» (Красноярск) – 1:3 (25:21;20:25;22:25;17:25)

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