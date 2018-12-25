2018-12-25T21:08:19+03:00
Общество

Два дома «СУ-155» в Ярославле сданы

Проблемы обманутых дольщиков решены
Роман Рыжиков
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В Ярославле сданы два проблемных дома ОАО «Ивановская домостроительная компания». Строения во Фрунзенском районе введены в эксплуатацию. На одном из объектов 25 декабря побывал заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никита Стасишин вместе с губернатором области Дмитрием Мироновым.

Строительство 84-квартирного дома литер 42 и 201-квартирного дома литер 4 началось езе четыре года назад. Спустя год на ОАО «Ивановская домостроительная компания», застройщика, входящего в группу компаний «СУ-155» было заведено дело о несостоятельности. А в июле 2017 компания была признана банкротом.

Проблемы обманутых дольщиков решались при содействии Минстроя РФ. Никита Стасишин отметил, что если регион заинтересован в решении проблемы, все будет сделано. В Ярославской области не осталось ни одного проблемного дома «СУ-155»

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