После смертельного ДТП с микроавтобусом в Ярославской области возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:51 2018-12-25T18:51:09+03:00

В начале декабря в Гаврилов-Ямском районе столкнулась иномарка и грузовик. Два человека погибли

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В Ярославской области расследуется уголовное дело по факту аварии с летальным исходом. Напомним, 6 декабря в Гаврилов-Ямском районе на трассе столкнулись микроавтобус «Форд» и грузовой «МАЗ». В результате двое мужчин-пассажиров иномарки погибли. Им было всего 28 и 23 года. Еще трое пассажиров и водитель были госпитализированы с травмами.

Следователь назначил судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование продолжается