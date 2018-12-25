Мэр Рыбинска провел воспитательную беседу со школьниками, которые оседлали медведей в Карякинском парке

СЕГОДНЯ 18:00 2018-12-25T18:00:41+03:00

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В Рыбинске мэр Денис Добряков лично побеседовал с подростками, которые накануне хулиганили в Карякинском парке. После ремонта в зоне отдыха горожан установили необычное топиарии в форме медведей. Именно они и привлекли внимание подростков. Мальчишки забрались на фигуры, сфотографировались и выложили в интернет. Это вызвало волну негодования среди местного населения.

- Сегодня пообщался с ними тет-а-тет. Разговор получился конструктивным, парни признали свою ошибку, - написал на своей странице в Фейсбуке мэр Рыбинска Денис Добряков. - Договорились, что в течение нескольких дней они будут помогать в уборке территорий. Считаю, это послужит уроком для других!

В комментариях под постом набралось много положительных комментариев. Многие люди одобрительно высказываются о действиях главы Рыбинска.