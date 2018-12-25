Новогодний салют 2018-2019 в Ярославле: где смотреть

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-25T16:53:27+03:00

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Ярославцы и гости города смогут увидеть новогодние салюты на нижнем ярусе Волжской набережной напротив дома №23. Всего эта локация вмещает 2500 человек.

Жители села Брейтово услышат залпы и посмотрят шоу на Депутатской улице. В селе Новый Некоуз праздничное зрелище пройдет на улице Советской. В Борисоглебском районе салют увидят жители села Яковцево – на Родниковой улице, и жители древни Андреевское – на улице Мир. В Переславле-Залесском на улице Маяковского горожане встретятся на площадке у стадиона «Центральный», а также на территории государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В Данилове зрелище пройдет на Советской площади, а в Рыбинске – на площади имени Дерунова.