2018-12-25T16:20:25+03:00
Общество

Блогер Илья Варламов поставил Ярославль на 16 место по уровню жизни в стране

В своем ЖЖ он подвел экономические итоги 2018 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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Варламов сделал визуализацию, которая наглядно демонстрирует, «у каких городов в России самые сочные бюджеты по отношению к числу жителей».

– Кто зажрался, а кто еле выживает? Кто получает слишком много денег и не умеет грамотно их тратить? Кто получает мало денег, но с их помощью делает из города конфетку? – пишет Илья в ЖЖ.

В своем графике блогер отметил города, в которых проходил чемпионат мира. Он хотел показать, как это отразилось на городских бюджетах.

Ярославль в статистике занял 16 место. По мнению Варламова, на одного горожанина из бюджета города у нас приходится 35,5 тысячи рублей.

В 2017 году мы были в этом условном рейтинге на 12 месте, но средняя бюджетная сумма была меньше – 30 тысяч.

Самые «жирные» городские бюджеты вполне предсказуемы. Первое место с большим отрывом взяла Москва. В столице на одного человека бюджет может выделить 168,2 тысячи рублей. Далее идет Южно-Сахалинск и Санкт-Петербург

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