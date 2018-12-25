В мэрии Ярославля рассказали, какие льготы будут предоставлять горожанам с невысоким доходом

СЕГОДНЯ 16:17 2018-12-25T16:17:46+03:00

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В мэрии Ярославля рассказали о перечне льгот, которыми обладают люди с невысоким доходом. Малоимущие ярославцы имеют право на единовременную разовую выплату в размере пяти тысяч рублей. Помимо этого, пенсионеры могут расчитывать на компенсацию проезда на общественном транспорте, она составит 120 рублей в месяц.

- Также, в многодетных семьях при подтверждении статуса малоимущего одному из родителей полагается право на бесплатный проезд, - сообщили в мэрии Ярославля. - Помимо этого, возможна компенсация за детский сад в размере 80% на первого ребенка, 50% – на второго, 30% – на третьего.

Одинокие матери могут получить скидку 50% на школьное питание своего ребёнка. Кроме того, такую же скидку будут предоставлять детям из малоимущих многодетных семей на обучение в школе искусств.