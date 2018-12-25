В Ярославле законсервировали мост-виадук над Медведицким оврагом

СЕГОДНЯ 15:38 2018-12-25T15:38:06+03:00

Такие меры помогут избавить мост от трещин над сводом, а также вывести старинный кирпич и работать с ним Фото: Мэрия Ярославля

Это было необходимо для предварительной реставрации

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Мост-виаудук, расположенный напротив Арсенальной башни, законсервировали в рамках программы ремонта в зоне ЮНЕСКО. В скором времени будет подготовлена смета, а в будущем году начнется капитальный ремонт сооружения.

Кристина Другалёва – заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» отмечает, что были проведены исследования, которые показали, что мост через Медведицкий овраг нуждается в противоаварийных мероприятиях.

- В течение последних лет мы видели неудовлетворительное состояние моста, - говорит Другалёва.

Вовремя принятые меры позволят сохранить мост еще на три года, пока не начнется реставрация.

Подрядная организация укрепила кирпичную кладку временными стяжками у свода арки, сделала гидроизоляцию, установила леса и восстановила чугунные ограждения.

- С помощью установки тепляка, это такое сооружение, и тепловых пушек мы создали благоприятные внешне условия для работы, - прокомментировал финансовый директор ООО ЯХМ «Реставратор» Андрей Осокин.

Такие меры помогут избавить мост от трещин над сводом, а также вывести старинный кирпич и работать с ним.

Мост через Медведицкий овраг был построен в нашем городе в 1820 году. Он является объектом культурного наследия федерального значения.