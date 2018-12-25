22-летнего жителя Ярославской области задержали с килограммом московской «соли»

СЕГОДНЯ 15:08 2018-12-25T15:08:42+03:00

Когда парень выйдет из тюрьмы, ему будет больше 30 лет

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22-летний житель Тутаева познакомился в интернете с жителей Подмосковья, с которым они организовали наркотрафик из столицы в регион. «Работа» заключалась в том, чтобы забирать в районе города Домодедова посылки с наркотиками и привозить их в Ярославль. Уже здесь посредник должен был расфасовывать их по пакетикам, а потом развозить в тайники, которые заранее нужно было продумать. За каждый пакетик с веществом под названием «соль» соучастник мог получить от 250 до 350 рублей.

Так, в мае-июне этого года в Тутаев прибыл целый килограмм наркотиков. Преступники расфасовали их в 556 свертков. Часть из них были развезены по тайникам, чтобы попасть в руки в покупателям. Остальное хранилось дома у дилера.

Сотрудники полиции провели расследование, нашли и изъяли вещество. Мужчина был ранее судим. По прошлым статьям за ним оставалось неотбытое наказание. По совокупности статей дилер просидит за решеткой девять лет и шесть месяцев в исправительной колони строгого режима.