Гендиректор ярославского «Шинника» пригласил на просмотр сценариста и актера Александра Гудкова

СЕГОДНЯ 14:45 2018-12-25T14:45:10+03:00

Дмитрий Горин так отреагировал на черно-синий шарф на Гудке в «Лиге плохих шуток»

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Генеральный директор ярославского футбольного клуба «Шинник» Дмитрий Горин пригласил на просмотр известного сценариста и телеведущего Александра Гудкова. Поступок навеян появлением находящегося на пике популярности Гудка в шарфе «черно-синих» в выпуске юмористической передачи «Лига плохих шуток».

- Александр, уверен, что вы не только болеете за ярославский клуб- гранд отечественного футбола! Но и классно играете в ногомяч! – написал на своей странице в соцсетях Горин. -

Приглашаю вас на просмотр! Наш тренер Александр Побегалов подберет для вас соответствующий режим тренировки.

Отметим, Александр Гудков активно взаимодействует с ярославцами: в одном из интервью он сказал, что очень любит группу Cream Soda, он даже снялся в их последнем клипе на трэк " Уйди, но останься".