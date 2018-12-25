За пьяную езду – два года тюрьмы: как в Ярославле наказали нарушителя-рецидивиста

СЕГОДНЯ 13:29 2018-12-25T13:29:41+03:00

Уже не первый раз выпивший ярославец управляет своим авто

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В ноябре этого года выпивший мужчина сел за руль своего автомобиля. Нарушителя задержали, а после освидетельствования выяснилось, что концентрация этилового спирта в крови составила 1,26 мг/л.

Ранее водитель тоже пренебрегал правилами дорожного движения. Он уже был осужден за пьяную езду и был привлечен к обязательным работам.

В скором времени нарушитель лишится своих прав на три года и пойдет в тюрьму на срок до двух лет.