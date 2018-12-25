За пьяную езду – два года тюрьмы: как в Ярославле наказали нарушителя-рецидивиста
Уже не первый раз выпивший ярославец управляет своим авто
Пьяного водителя остановили сотрудники ДПС. Процедура оказалась ему очень знакомаФото: Роман Рыжиков
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В ноябре этого года выпивший мужчина сел за руль своего автомобиля. Нарушителя задержали, а после освидетельствования выяснилось, что концентрация этилового спирта в крови составила 1,26 мг/л.
Ранее водитель тоже пренебрегал правилами дорожного движения. Он уже был осужден за пьяную езду и был привлечен к обязательным работам.
В скором времени нарушитель лишится своих прав на три года и пойдет в тюрьму на срок до двух лет.