В Ярославле мошенники прикинулись работниками газовой службы и украли у пенсионерки 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-25T12:41:54+03:00

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В квартиру к 87-летней жительнице Красноперекопского района пришли мужчина и женщина. Они сказали, что работают в газовой службе и хотят проверить газопровод. После того, как пара вышла, бабушка заметила, что её накопления пропали. Сумма украденного оказалась не маленькой – почти 200 тысяч рублей.

Пенсионерка позвонила в полицию и рассказал, как выглядели мошенники. Мужчине было около 20 лет, среднего роста, худощавый, а женщине около 35 лет, плотного телосложения.

По факту кражи идет расследование.

Полиция напоминает, обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом – сообщайте в полицию по телефону 02, с сотового 102. Не будьте доверчивыми