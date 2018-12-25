В Ярославле мошенники прикинулись работниками газовой службы и украли у пенсионерки 200 тысяч рублей
В квартиру к 87-летней жительнице Красноперекопского района пришли мужчина и женщина. Они сказали, что работают в газовой службе и хотят проверить газопровод. После того, как пара вышла, бабушка заметила, что её накопления пропали. Сумма украденного оказалась не маленькой – почти 200 тысяч рублей.
Пенсионерка позвонила в полицию и рассказал, как выглядели мошенники. Мужчине было около 20 лет, среднего роста, худощавый, а женщине около 35 лет, плотного телосложения.
По факту кражи идет расследование.
Полиция напоминает, обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом – сообщайте в полицию по телефону 02, с сотового 102. Не будьте доверчивыми