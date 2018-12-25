2018-12-25T12:22:48+03:00
Общество

В Ярославле «Волшебный троллейбус» прокатил ребят из детского дома

Ярославцы смогут стать пассажирами с 24 декабря по 13 января
Екатерина РЯБЦЕВА
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Уже третий год сказочный проект не оставляет равнодушными жителей городаУже третий год сказочный проект не оставляет равнодушными жителей городаФото: Мэрия Ярославля
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Первые прокатились на «Волшебном троллейбусе» воспитанники детского дома «Чайка». Маршрут начался с вокзала Ярославль Главный, там ребят встретил губернаторский оркестр, девочки-снежинки и медведи.

Уже третий год сказочный проект не оставляет равнодушными жителей города. Каждый раз ярославские организаторы разрабатывают новую программу, чтобы удивить горожан. В этом году пассажиры «Волшебного троллейбуса» будут искать исчезнувшего Деда Мороза, а поможет им в этом лисичка, Кот Ученый и Баба Яга.

- Программа никогда не повторяется, мы долго продумываем сценарий, проводим репетиции в троллейбусе, для того чтобы дети остались довольны, — рассказала начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.

От вокзала «Волшебный троллейбус» курсировал по улице Свободы, потом до Волковского театра, а потом снова вернулся на начало маршрута. На протяжении всего пути звучали песни, устраивались зажигательные танцы, были конкурсы и фокусы. Ребята нашли Деда Мороза, а он одарил их подарками.

Ярославцы смогут прокатиться на «Волшебной троллейбусе» с 24 декабря по 13 января. Всего он планирует совершить 104 рейса. 40 поездок правительство города подготовило для детей с ограниченными возможностями, для малоимущих или многодетных семей, воспитанников детских домов.

Билеты на 64 рейса были раскуплены за один час.

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