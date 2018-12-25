В Ярославле подростки украли уличную гирлянду и сняли всё на телефон
Ярославцы ищут подростков-вандалов, которые не смогли спокойно прогуляться по украшенному городу. Трое парней изловчились и сорвали светодиодную гирлянду в арке на Комсомольской улице, записывая всё это на мобильный телефон.
Видео появилось в группе Вконтакте «Подслушано Ярославль». Пользователи сети тут же обрушились на вандалов с гневными комментариями.
– Мерзавцы. Ещё и похождения свои фиксируют, – пишет Сергей Петров.
Администрация паблика просит помощи в поиске молодых людей с низкой социальной ответственностью:
– Если,может, кто узнал свое чадо или знакомого, прошу убедить их восстановить освещение и тогда заберем заявление из полиции.
В Ярославле подростки-вандалы украли уличную гирлянду.