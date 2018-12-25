2018-12-25T10:29:35+03:00
Общество

В Ярославле прошла ёлка для многодетных семей города

На праздник прибыло 500 детей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Организаторы конкурса «ЯрЁлка» наградили школьников, которые вместе с мамами и папами украшали ёлки в своих районахОрганизаторы конкурса «ЯрЁлка» наградили школьников, которые вместе с мамами и папами украшали ёлки в своих районахФото: Мэрия Ярославля
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Ребята из многодетных семей побывали на новогодней елке во дворце культуры имени Добрынина. Около 500 малышей вместе с родителями приехали, чтобы получить новогоднее настроение.

Организаторы конкурса «ЯрЁлка» наградили школьников, которые вместе с мамами и папами украшали ёлки в своих районах. Около 1200 семей сделали большое дело: облагородили пространство вокруг себя и провели время с детьми. 54 семьи сделали игрушки своими руками. Они изготовили шары и другие украшения из подручных материалов, за что получили грамоты, сладкие призы и приглашения на главную ёлку города. В конкурсе участвовали ёлочные игрушки, изготовленные из непромокаемых материалов. Основной критерий – объем и размер, яркий и красочный вид. Чтобы игрушки не потерялись в больших новогодних деревьях, они должны привлекать внимание горожан.

В каждом районе Ярославля определились три победителя на первое, второе и третье места. После награждения от «ЯрЁлки» дети развлекались на анимационной шоу-программе и участвовали в конкурсах. В конце праздника всех ждала новогодняя сказка.

Всего в городе пройдет две ёлки для ребят из многодетных семей. Следующее мероприятие состоится 26 декабря.

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