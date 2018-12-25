В Ярославле двое воров-домушников попались полиции с поличным

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-25T10:15:28+03:00

Преступники вынесли из квартиры вещи и драгоценности больше чем на 200 тысяч

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Жительница Красноперекопского района позвонила в полицию. В её квартиру на улице Большая Федоровская проникли воры и украли одежду, драгоценности, ноутбук, планшет и другие ценные вещи. Сотрудники полиции начали расследование. Они нашли двух мужчин, один из которых – 32-летний ранее судимый и нигде не работающий.

Полицейские обыскали машину грабителей и обнаружили там все украденные вещи. Общая сумма одежды, техники и ювелирных украшений составила 217 тысяч.

Оказывается, злоумышленники вскрыли квартиру женщины ключом. Они подобрали нужный вариант и без труда открыли дверь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, а по ходатайству следствия подозреваемые будут отправлены в тюрьму.