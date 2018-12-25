2018-12-25T09:20:02+03:00
Общество

Полиция на связи: все районные начальники полиции Ярославля и области час будут отвечать на вопросы

Куда и кому звонить можно узнать на сайте УМВД
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Ровно час проведут полицейские под обстрелом вопросовРовно час проведут полицейские под обстрелом вопросовФото: Олег ЗОЛОТО
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В среду, 26 декабря, главные полицейские каждого района Ярославля и области одновременно выйдут на связь с жителями. Прямая линия с полицией пройдет с 16:00 до 17:00.

- Любой желающий может позвонить руководителям территориальных органов в г. Ярославле и районах области, задать волнующий его вопрос и получить на него компетентный ответ, - рассказали на сайте полиции.

По какому именно телефону можно дозвониться до нужного начальника можно посмотреть на сайте УМВД по Ярославской области. Там же есть их имена и звания, чтобы знать, к тому обращаться.

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