Под Ярославлем пьяный водитель пытался подкупить инспектора ДПС пятисоткой

СЕГОДНЯ 08:13 2018-12-25T08:13:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославец, проезжая по Гаврилов-Ямскому району, совершил сразу несколько преступлений. Во-первых, он вел машину в явно не трезвом виде. Во-вторых, попытался убедить инспектора ДПС, что тот может закрыть глаза на первое преступление за денежное вознаграждение Ярославец пытался подкупить инспектора купюрой в 500 рублей, чтобы не платить больший штраф и сохранить права.

- Сотрудник ДПС взятку принять отказался и сообщил о данном факте в дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Суд не оценил криминальных порывов 52-летнего ярославца и решил, что достойным наказанием для него станет штраф в восемь тысяч рублей. Плюс купюра, которой пьяный водитель пытался заплатить за свои права, тоже ушла в доход государства.

Напомним, недавно произошел похожий случай с рыбинцем. Правда, там взятка и штраф были несколько масштабнее.