2018-12-24T21:48:24+03:00
Звезды

Деньги спустили, реставрация идет: ярославский храм Петра и Павла уже неплохо отремонтировали

Большая часть денег на восстановление храмов и памятников архитектуры пришла из федерального бюджета
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Храм выглядит намного лучшеХрам выглядит намного лучшеФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле завершился второй этап масштабной реставрации храма Петра и Павла. За два года на ремонт уже потратили около 74 миллионов рублей. Но областной бюджет это не подорвало – средства выделили из Москвы по программе «Культура России».

– Сделано многое. В церкви на 2-м этаже отремонтирован потолок, восстановлена лепнина, проведены мероприятия по консервации живописи, отреставрированы стены и откосы, решетки. Также воссозданы алтарные окна и окна верхнего яруса, – рассказал Александр Филяев, директор департамента охраны объектов культурного наследия.

Кроме храма Петра и Павла в этом году в Ярославской области на федеральные деньги отреставрировали ансамбль Толгского монастыря и объекты Кирилло-Афанасиевского монастыря в Ярославле, Успенский собор в Ростове, церковь Богоявления в Хопылеве Рыбинского района, а также дом Шемякиной в Рыбинске

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