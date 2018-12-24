2018-12-24T20:43:14+03:00
Спорт

Наш «паровоз» побеждает и в Уфе

"Локомотив" выиграл у "Салавата Юлаева" в овертайме
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
Не смог "паровоз"Не смог "паровоз"Фото: ХК "Локомотив"
Изменить размер текста:

Команда Дмитрия Квартальнова в понедельник провела последний выездной матч года, подводивший итог затяжной серии игр вдали от «Арены-2000». Проиграв первые три игры на выезде, ярославский «паровоз», как любовно болельщики называют «Локомотив» меж собой, все-таки выравнял положение в трех следующих матчах. Причем, в Уфе против «Салавата» нашим парням вновь пришлось перестраивать свои ряды. В дополнение к ранее травмированным и дисквалифицированным на лед не смог выйти центр ударного звена Контиола, место которого доверили Юртайкину. Но главное было в другом. Юные резервисты клуба оказались достойными бойцами и в целом не подвели команду. Поначалу все же тон задали опытные бойцы. Апальков вынудил соперников фолить на себе, а через минуты сам ловко завершил атаку Кронвалла с пасом из-за ворот – 1:0. Мощное ответное давление хозяев наши ребята выдержали почти до последних минут периода, но неудачно подставленная клюшка Санникова оставила команду в меньшинстве, а мощный бросок защитника уфимцев Коновалов отразить не мог – 1:1. Во втором периоде бойцы Квартальнова стали действовать более осторожно в защите, полагаясь больше на перехваты шайбы у хозяев и контратаки, чем на прессинг. И удачно использовали шанс, когда Иванов ворвался в зону и вколотил шайбу в «девятку» - 2:1. Затем наши получили весомый перевес в матч-штрафе у хозяев. Однако не использовали. Козун смазал реальный шанс, а затем просто растратили время.. Но вот третий период наши провели не лучшим образом. Хоть и оправдался Козун голом за смазанный ранее шанс, но вскоре не перекрыл дорогу защитнику хозяев – 3:2. А затем еще и дальний бросок защитника Коновалов из-за трафика не углядел. Короче, пришлось уходить в овертайм. Но уже там отличился еще один наш молодой, Денис Алексеев. При игре три на три он менее, чем за полминуты, выполнил в чужой зоне два захода на ворота и со второго броска принес «паровозу» важную победу.

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 3:4 ОТ (1:1;0:1;2:1;0:1)

Еще больше материалов по теме: «ХОККЕЙ: «Локомотив» (Ярославль)»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Деньги спустили, реставрация идет: ярославский храм Петра и Павла уже неплохо отремонтировали
Он плохо вел себя в этом году: ярославец за долги встретит Новый год в камере
Как встретить Новый год, если вы в новогоднюю ночь оказались в Рыбинске
Новый мэр Переславля торжественно вступил в должность
Молодой рыбинец, до смерти запинавший родную мать, отправится за решетку
Каждый десятый ярославец не может выехать за границу из-за долгов
«Мои Документы» в Ярославской области не будут работать с 30 декабря по 8 января
Стал известен прогноз погоды на новогоднюю ночь
Волшебством повеяло: Дед Мороз из Великого Устюга заедет в Ярославль
Тепло без отопления: арт-пространство TEXTIL наполнило сердца горожан ощущением рождественского чуда
«Стоит сходить!»: в кинотеатрах «Синема стар» прошел предпремьерный показ фильмов «Елки последние» и «Три богатыря и наследница престола»
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
В Ярославле женщина зарегистрировала в своей квартире 13 мигрантов
Ярославские коммунальные службы в новогодние каникулы продолжат следить за порядком в городе
Ярославские дольщики проблемного дома в 6-м Парковом проезде встретят Новый год в собственных квартирах
В Ярославле 29-летний мужчина украл детский компьютер у соседки по коммуналке
В Ярославской области сотрудники ГИБДД подарили школьникам светоотражающие манжеты
Полиция Тутаева остановила серийного похитителя аккумуляторов
В 2018 году около 9 тысяч жителей Ярославля и области получили высокотехнологичную медпомощь
Ярославские ГИБДД-шники спасли попавшую в ДТП на трассе семью от холода