Наш «паровоз» побеждает и в Уфе

СЕГОДНЯ 20:43 2018-12-24T20:43:14+03:00

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Команда Дмитрия Квартальнова в понедельник провела последний выездной матч года, подводивший итог затяжной серии игр вдали от «Арены-2000». Проиграв первые три игры на выезде, ярославский «паровоз», как любовно болельщики называют «Локомотив» меж собой, все-таки выравнял положение в трех следующих матчах. Причем, в Уфе против «Салавата» нашим парням вновь пришлось перестраивать свои ряды. В дополнение к ранее травмированным и дисквалифицированным на лед не смог выйти центр ударного звена Контиола, место которого доверили Юртайкину. Но главное было в другом. Юные резервисты клуба оказались достойными бойцами и в целом не подвели команду. Поначалу все же тон задали опытные бойцы. Апальков вынудил соперников фолить на себе, а через минуты сам ловко завершил атаку Кронвалла с пасом из-за ворот – 1:0. Мощное ответное давление хозяев наши ребята выдержали почти до последних минут периода, но неудачно подставленная клюшка Санникова оставила команду в меньшинстве, а мощный бросок защитника уфимцев Коновалов отразить не мог – 1:1. Во втором периоде бойцы Квартальнова стали действовать более осторожно в защите, полагаясь больше на перехваты шайбы у хозяев и контратаки, чем на прессинг. И удачно использовали шанс, когда Иванов ворвался в зону и вколотил шайбу в «девятку» - 2:1. Затем наши получили весомый перевес в матч-штрафе у хозяев. Однако не использовали. Козун смазал реальный шанс, а затем просто растратили время.. Но вот третий период наши провели не лучшим образом. Хоть и оправдался Козун голом за смазанный ранее шанс, но вскоре не перекрыл дорогу защитнику хозяев – 3:2. А затем еще и дальний бросок защитника Коновалов из-за трафика не углядел. Короче, пришлось уходить в овертайм. Но уже там отличился еще один наш молодой, Денис Алексеев. При игре три на три он менее, чем за полминуты, выполнил в чужой зоне два захода на ворота и со второго броска принес «паровозу» важную победу.

«Локомотив» - «Салават Юлаев» - 3:4 ОТ (1:1;0:1;2:1;0:1)