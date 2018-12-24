Он плохо вел себя в этом году: ярославец за долги встретит Новый год в камере

СЕГОДНЯ 20:00 2018-12-24T20:00:17+03:00

Он плохо вел себя в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ярославские приставы наказали нерадивого отца и лишили его Нового года. Мужчина задолжал своему ребенку алиментов на треть миллиона. Приставы из Даниловского района много раз предупреждали мужчину о последствиях его уклонения. Но долг только увеличивался. Отец-молодец нигде официально не работал

- Должника привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» с назначением ему наказания в виде 10 суток административного ареста, - рассказали в службе судебных приставов.

Банальная математика говорит о грустном: в этом году мужчина на свободу не выйдет. Забавно, что после суда алиментщика должен был встретить друг. Теперь ему ждать придется до следующего года.