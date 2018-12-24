2018-12-24T20:00:17+03:00
Происшествия

Он плохо вел себя в этом году: ярославец за долги встретит Новый год в камере

Мужчина задолжал своему ребенку треть миллиона
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Он плохо вел себя в этом годуОн плохо вел себя в этом годуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ярославские приставы наказали нерадивого отца и лишили его Нового года. Мужчина задолжал своему ребенку алиментов на треть миллиона. Приставы из Даниловского района много раз предупреждали мужчину о последствиях его уклонения. Но долг только увеличивался. Отец-молодец нигде официально не работал

- Должника привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» с назначением ему наказания в виде 10 суток административного ареста, - рассказали в службе судебных приставов.

Банальная математика говорит о грустном: в этом году мужчина на свободу не выйдет. Забавно, что после суда алиментщика должен был встретить друг. Теперь ему ждать придется до следующего года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Деньги спустили, реставрация идет: ярославский храм Петра и Павла уже неплохо отремонтировали
Наш «паровоз» побеждает и в Уфе
Как встретить Новый год, если вы в новогоднюю ночь оказались в Рыбинске
Новый мэр Переславля торжественно вступил в должность
Молодой рыбинец, до смерти запинавший родную мать, отправится за решетку
Каждый десятый ярославец не может выехать за границу из-за долгов
«Мои Документы» в Ярославской области не будут работать с 30 декабря по 8 января
Стал известен прогноз погоды на новогоднюю ночь
Волшебством повеяло: Дед Мороз из Великого Устюга заедет в Ярославль
Тепло без отопления: арт-пространство TEXTIL наполнило сердца горожан ощущением рождественского чуда
«Стоит сходить!»: в кинотеатрах «Синема стар» прошел предпремьерный показ фильмов «Елки последние» и «Три богатыря и наследница престола»
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
В Ярославле женщина зарегистрировала в своей квартире 13 мигрантов
Ярославские коммунальные службы в новогодние каникулы продолжат следить за порядком в городе
Ярославские дольщики проблемного дома в 6-м Парковом проезде встретят Новый год в собственных квартирах
В Ярославле 29-летний мужчина украл детский компьютер у соседки по коммуналке
В Ярославской области сотрудники ГИБДД подарили школьникам светоотражающие манжеты
Полиция Тутаева остановила серийного похитителя аккумуляторов
В 2018 году около 9 тысяч жителей Ярославля и области получили высокотехнологичную медпомощь
Ярославские ГИБДД-шники спасли попавшую в ДТП на трассе семью от холода