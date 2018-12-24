2018-12-24T19:43:19+03:00
Дом. Семья

Как встретить Новый год, если вы в новогоднюю ночь оказались в Рыбинске

Программа праздника весьма привлекательна
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Главного Деда Мороза там не будет, зато будет много чего другогоГлавного Деда Мороза там не будет, зато будет много чего другогоФото: Администрация Рыбинска
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Деды Морозы из Рыбинска уже ушли, но Новый год все равно состоится. В последнюю ночь 2018 года рыбинцы и гости города смогут повеселиться на площади Дерунова. Администрация подготовила для них «Новогодний микс». Программа расписана с 11 вечера и до 3 утра следующего года.

Сначала рыбинцы общими усилиями накроют общегородской стол, а без пяти полночь послушают речь президента – здесь отличий от встречи дома нет. А вот с полпервого начнется общегородское гулянье под аккомпанемент оркестра имени Шацкого. Полчаса они поиграют, а в час ночи на сцену поднимется Денис Добряков, мэр Рыбинска, с коротким поздравлением. После него, в 01:05 небо озарит салют, который порадует гуляющих в два раза дольше, чем речь главы города. В 01:15 начнется праздничная программа с Собакой и Свиньей, символами годов уходящего и наступающего. А ровно в два часа ночи можно будет послушать группу «Подвал» и потанцевать в свое удовольствие.

Кроме того, любителей готовки и фотографов приглашают посоревноваться в мастерстве.

А за три дня до Нового года в Ярославль приедет главный Дед Мороз страны.

Напомним, в середине декабря по Рыбинску прошли тысячи Дедов Морозов, а гости наелись рыбой.

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