2018-12-24T18:32:28+03:00
Политика

Новый мэр Переславля торжественно вступил в должность

Валерий Астраханцев пообещал реализовать свои планы
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Валерий Астраханцев торжественно вступил в должностьВалерий Астраханцев торжественно вступил в должностьФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 24 декабря, в Переславле прошла торжественная инагурация Валерия Астраханцева, избранного 6 декабря мэра. Удостоверение главы города он получил от Дмитрия Миронова, губернатора Ярославской области.

– Перед нами стоит сложная, но выполнимая задача – поднять город на новые экономические и культурные высоты, сделав его привлекательнее и повысив уровень жизни населения, – заметил Валерий Астраханцев в своей инагурационной речи. – Я приложу все свои знания и умения для реализации планов.

Валерий Астраханцев уже не первый год на виду у переславцев, его знают и уважают. Раньше он уже возглавлял Переславский район и был заместителем главы города. Теперь же депутаты местной Думы решили, что он может и городом управлять. Если ничего не случится, то на следующие пять лет именно его имя будет стоять на страничке мэрии в графе "Глава города".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодой рыбинец, до смерти запинавший родную мать, отправится за решетку
Каждый десятый ярославец не может выехать заграницу из-за долгов
«Мои Документы» в Ярославской области не будут работать с 30 декабря по 8 января
Стал известен прогноз погоды на новогоднюю ночь
Волшебством повеяло: Дед Мороз из Великого Устюга заедет в Ярославль
Тепло без отопления: арт-пространство TEXTIL наполнило сердца горожан ощущением рождественского чуда
«Стоит сходить!»: в кинотеатрах «Синема стар» прошел предпремьерный показ фильмов «Елки последние» и «Три богатыря и наследница престола»
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
В Ярославле женщина зарегистрировала в своей квартире 13 мигрантов
Ярославские коммунальные службы в новогодние каникулы продолжат следить за порядком в городе
Ярославские дольщики проблемного дома в 6-м Парковом проезде встретят Новый год в собственных квартирах
В Ярославле 29-летний мужчина украл детский компьютер у соседки по коммуналке
В Ярославской области сотрудники ГИБДД подарили школьникам светоотражающие манжеты
Полиция Тутаева остановила серийного похитителя аккумуляторов
В 2018 году около 9 тысяч жителей Ярославля и области получили высокотехнологичную медпомощь
Ярославские ГИБДД-шники спасли попавшую в ДТП на трассе семью от холода