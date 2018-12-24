Новый мэр Переславля торжественно вступил в должность

СЕГОДНЯ 18:32 2018-12-24T18:32:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 24 декабря, в Переславле прошла торжественная инагурация Валерия Астраханцева, избранного 6 декабря мэра. Удостоверение главы города он получил от Дмитрия Миронова, губернатора Ярославской области.

– Перед нами стоит сложная, но выполнимая задача – поднять город на новые экономические и культурные высоты, сделав его привлекательнее и повысив уровень жизни населения, – заметил Валерий Астраханцев в своей инагурационной речи. – Я приложу все свои знания и умения для реализации планов.

Валерий Астраханцев уже не первый год на виду у переславцев, его знают и уважают. Раньше он уже возглавлял Переславский район и был заместителем главы города. Теперь же депутаты местной Думы решили, что он может и городом управлять. Если ничего не случится, то на следующие пять лет именно его имя будет стоять на страничке мэрии в графе "Глава города".